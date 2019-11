Tauro – Jueves 7 de noviembre de 2019: te llegan buenas noticias a tu vida sentimental

Así podrás desempeñar tu trabajo y hacerle frente a tus responsabilidades sin mayores complicaciones. No malgastes el dinero que ahora te está llegando porque dentro de pocos días tendrás una excelente oportunidad de inversión y si ahora te endeudas después no podrás hacerle frente a ese negocio latente en tu horizonte astrológico futuro.

Amor La energía procedente de la Luna combinada con el impacto directo de tu regente Venus en el elemento fuego, te ayudará a dejar atrás la timidez y lanzarte a la conquista de nuevos senderos amorosos. Estás en un ciclo positivo para atraer la felicidad a tu vida, pero tienes que hablar, declarar tus sentimientos y no mantenerte callado.

Trabajo Las perspectivas laborales son buenas y no debes desalentarte por lo que aún te falta por conseguir. Hay un movimiento laboral asociado a un viaje que te dará muy buenos resultados dentro de poco tiempo y te permitirá aumentar tus ingresos.

Dinero y fortuna Se auguran entradas económicas sorpresivas y pronto recibirás gratas noticias en relación a ese asunto que te preocupa. Si no te sientes seguro respecto a un contrato busca asesoramiento legal antes de firmar nada y será mucho mejor sobre todo ahora que Mercurio está retrógrado.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una invitación poco usual a un sitio romántico.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Tauro: arriesgarte en actividades para las cuales no te has preparado adecuadamente.

¿Qué debo evitar?: prometer algo de forma emocional.

Frase del día: las personas inteligentes reconocen sus errores, solo los necios no dan nunca su brazo a torcer,