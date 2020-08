Tauro - Jueves 6 de agosto de 2020: emprendes con interés los propósitos para motivarte

Inevitable que en ciertas ocasiones sientas que las personas no tienen propósitos leales para contigo, te han intentado desmotivar por todos lados pero logras vencer la adversidad, moviéndote como en un tablero de ajedrez estoicamente para ganar.

Pronóstico del día : a veces los cambios lunares propician que se observen días sombríos, sobre todo dependiendo del signo bajo el que te encuentres, aunado a la prosperidad y gracia que la carta indica, principalmente en la capacidad de controlar tus reacciones para no actuar de forma precipitada.

AMOR Probablemente hoy surja un conflicto a nivel amoroso sin tener una razón aparente. Es indicio de que tu mente presiente cambios inminentes que no tiene idea de dónde provienen.

Es un día de nubosidad amorosa, a veces es lo que sucede cuando la luminosidad de la luna deslumbra un lado de la pareja más que el otro. Intenta en la medida de lo posible mantener la calma, pues al resurgir mañana verás la luminosidad del sol, tengas pareja o no.

DINERO

Te ves en ocasiones muy seguro de tener la fortuna y la abundancia de tu lado. No aplica siempre, pero generalmente te puedes sentir como una persona afortunada, a pesar de que no aplica para todos lo que llevan este signo, el opuesto se la vive en quejas, lo creas o no, en realidad estás en un momento para agradecer lo que tienes, aunque te cueste trabajo.