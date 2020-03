Tauro – Jueves 5 de marzo de 2020: vete preparando para una grata noticia

Amor Con el tránsito de Venus directo en este ciclo astral entenderás muchas cosas que hasta hace poco no habías encontrado en tu pareja. Sabrás diferenciar muy bien lo que son sentimientos de emociones y al hacerlo darás pasos firmes en una relación sentimental.

Salud

Cuida tu piel que en esta etapa está muy sensible y no te apliques cremas o lociones que no conozcas bien porque podrías sufrir alergias e irritaciones.