Tauro – Jueves 4 de julio de 2019: hay un tono sensual en tu entorno

Ahora que tu regente Venus se ha desplazado al signo canceriano, que por cierto es muy afín contigo, taurano, y vemos el paisaje astral de este día encontramos dos aspectos que no se pueden pasar por alto: uno el sextil con Urano y el otro la cuadratura con Chirón.



Amor

¡Mucho tacto, Tauro! La influencia retrógrada de Júpiter exige circunspección. Se impone la discreción en el amor. No cuentes aventuras románticas de tu pasado a tu pareja actual y así evitarás sentimientos de celos o situaciones incómodas, mientras menos se hable del pasado, mejor. Si por razones de divorcios, separaciones o escenarios sentimentales similares debes estar viendo a tu ex, y ahora tienes una nueva relación, sé discreto y no exageres.