Tauro – Jueves 31 de octubre de 2019: descubres algo muy grato en una relación

Venus, tu regente, está directo haciendo un buen aspecto de conjunción con Mercurio, pero no te fíes porque como tienes a Urano retrógrado en tu signo deberás estar muy atento para no cometer imprudencias.

A partir de ahora y durante estos próximos días de noviembre, mientras esté rigiendo tu signo opuesto, que es Escorpión, sucederán muchas situaciones que te pueden sacar de quicio y por tanto no te adelantes a los acontecimientos recuerda que en este período de tiempo la gente suele hablar lo que es y lo que no es por lo que se precisa una acción concreta de tu parte para no cometer errores que luego lamentarías, las perspectivas son buenas, pero en tus manos queda aprovecharlas.