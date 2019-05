Tauro – Jueves 30 de mayo de 2019: tu vida se abre a nuevas emociones

Este jueves será de mucho movimiento en tu hogar y trabajo así que vete preparando desde temprano para no envolverte con gestiones que no tengan que ver nada con tu realidad. Tu agenda de actividades en este día tiende a estar sobrecargada así que procura no perder tiempo sino más bien vivirlo, disfrutarlo con quienes realmente te aman y necesitan tu cariño, Tauro.