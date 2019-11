Tauro – Jueves 28 de noviembre de 2019: conjunción de Venus con la Luna, todo puede suceder en el amor

Hoy jueves, por ejemplo, la Luna se ha movido a Capricornio y en ese signo está tu regente Venus, por tanto hoy está en conjunción, algo que no ocurría ayer cuando la Luna estaba en Sagitario.

Si estás solo, o sola, no te importará mucho esa situación porque tu mundo interior se está enriqueciendo y serán otros quienes te buscarán y no a la inversa.



Salud

Acuérdate, Tauro, ejerce la mesura y el equilibrio. No vayas a los extremos, debes ser moderado en lo que comas, hagas o decidas respecto a tu salud pues si te dejas llevar por anuncios y propagandas comerciales cometerías errores ya que estás muy sugestionable bajo la acción de la Luna en tu elemento tierra