Tauro - Jueves 27 de agosto de 2020: estarás inquieto como un pequeño

Por extraño que parezca, realmente a ti, la influencia de la luna, la carta regente y la luminosidad que existe en ella, hablan constantemente de que te encuentras en un momento donde no puedes estar en paz.

Pronóstico del día : difícilmente te mantienes quieto en un día como el presente, lo demuestra ya el conjunto de energía que se combina con la carta, la luminosidad y el tránsito de los siglos, pero por donde intentes, si no encuentras la quietud, habrá alguien que te orille a que lo logres.

AMOR Generalmente eres un signo tranquilo, paciente, lleno de fuerza para poder incluso tolerar situaciones que no cualquiera toleraría, pero no en un día como hoy, pues la carta del loco indica que definitivamente tu hiperactividad te está llevando a los extremos.

Debes tener mucho cuidado con lo que deseas, para que más adelante no te sientas con remordimientos por hacer las cosas apresurad as sin medir consecuencias.

SALUD Te reincorporas, si te mantienes quieto, definitivamente es una de las cosas que a ti no te han dado la oportunidad de sentirte en salud, principalmente hay algo que está haciéndote sentir dolencias en tu cabeza. Debes consultar a un especialista, pues si ha sido recurrente es un tema que requiere de atención, no lo dejes a la ligera.

Vas a ser muy tajante, definitivamente altanero, pero debes poner los límites correctos para que no puedan ser abusivos más adelante contigo y tras haber intentado todo, esta será la única actitud que te será funcional.



TRABAJO

Tu trabajo podría estarse frenando por una persona que constantemente quiere que no tengas éxito, ya has detectado de quién se trata, pero en la medida de pedir, está el dar. Si caes en este tipo de alteraciones constantes, no lograrás tus metas por más esfuerzo que pongas en ellas.