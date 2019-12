Tauro – Jueves 26 de diciembre de 2019: comenzarás algo hermoso al acercarse el fin del año

El amor considerado como perdido deja de serlo en este día y con las buenas perspectivas existentes en tu entorno no hay nada imposible para tu fuerza de voluntad y determinación. Confía en tus corazonadas.

Este es el día de las visitas inesperadas que llegan repentinamente y te roban tiempo y energía. Lo mejor es mantener una actitud refrescante y de buen humor, más bien deportiva para que no te moleste nadie tratando de imponerte sus puntos de vista y mucho menos en estos días finales del año que deben ser de alegría y júbilo.

Amor Estás bajo los efluvios de tu regente Venus expandiéndose por el elemento aire y la acción del eclipse, aunque no inciden directamente en tu signo, pero ejercen su influencia en el mismo.

Podrías sentir algún tipo de duda o temor asociada con esa persona que está a tu lado, ten cuidado, no hieras a quien tanto te ama con sospechas infundadas.

Salud Si se te acerca alguien quejumbroso y negativo y al marcharse de tu lado sientes que tu nivel de energía está bajando, combate esa actitud negativa con actividad física, paseos al aire libre y suplementos vitamínicos si tu alimentación no es balanceada.

Trabajo Las actividades asociadas con tu trabajo en general requieren una adecuada concentración de tu parte para no decir o hacer nada inadecuado ya que tienes la lengua algo hiriente y tus comentarios podrían crear situaciones embarazosas en tu entorno. Ahora que tienes a tu regente Venus directo en el elemento aire utiliza esa energía amorosa para limar asperezas.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: moderado a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu manera ecuánime y tranquila que te ayuda a tomar decisiones con la cabeza fresca.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Tauro: juzgar a los demás por apariencias, algo que no tiene que ver contigo que no eres superficial.

¿Qué debo evitar?: el negativismo, pensar que las cosas no van a salir bien porque en el pasado salieron mal.