Tauro - Jueves 24 de septiembre del 2020: procuras ser más flexible con tus pensamientos

Existen momentos en los que te encuentras tan cansado que generalmente asumes que no puedes con todo lo que en su momento tomaste responsabilidad. A pesar de que te gusta ser protagonista ayudando a otros, te das cuenta que para ti, cada día es más pesado. Contemplas retirarte de aquellos que te absorben demasiada energía para que las cargas sean más ligeras.

Pronóstico del día : Capricornio entra en regencia y es el que se conecta con los signos de tierra, como contigo. Estarás más cómodo aislándote de todos, al menos por un momento. Requieres atención de los demás todo el tiempo, pero definitivamente hoy no es un buen día para estar ceca de quienes te llenan de energía negativa.

AMOR

Te has vuelto más flexible que antes con quienes demuestran su cariño hacia ti, comprendes que muchas veces, has sido incapaz de demostrar tu cariño con palabras. Por ello ahora entenderás que será mucho mejor, responder en el momento que recibes un halago, así no parecerá que eres indiferente.