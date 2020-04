Tauro – Jueves 23 de abril de 2020: se avecina un fin de semana intenso en el amor

En algunos tauranos está sucediendo algo que no esperaban: lo que una vez te pareció seductor en tu pareja ahora ha dejado de serlo y posiblemente te veas frente a un escenario totalmente diferente en tu vida sentimental.

Es hora de evaluar bien tus decisiones para no cometer acciones impulsivas basadas en celos o apariencias. Deberás centrar tu atención y poner a funcionar la experiencia que has adquirido en el pasado reciente por haber atravesado situaciones similares.

Amor Este jueves son muchas las inquietudes que tienes surgidas al calor del tránsito de la Luna por tu signo y por eso desde temprano trata de poner orden en tus pensamientos para que no te vayas a ofuscar suponiendo algo que no es cierto.

Cambia tu paisaje afectivo y algo que te parecía improbable se materializa de una manera positiva. No te inquietes si algo no te sale como lo has planeado ya que felizmente aquello que esperabas ahora se va a resolver de una forma amistosa.