Tauro – Jueves 20 de junio de 2019: un período de armonía sentimental

Con Venus, tu regente, en un trino con la Luna –o sea, ambos cuerpos celestes se colocan hoy jueves a 120 grado de diferencia-, todo se conmociona a tu alrededor, Tauro. No te vayas a embarcar en una aventura sentimental en la cual no estés seguro pues tal vez, en lugar de amor, lo que estés experimentando hacia esa persona es simpatía, afecto u otro tipo de emoción no relacionada con la pasión amorosa.