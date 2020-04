Tauro – Jueves 2 de abril de 2020: tu vida se alegra con un nuevo amanecer amoroso

No te sientas perturbado por nada, las cosas están saliendo bien, aunque puede parecerte lo contrario por el estado irregular que estamos viviendo.

Amor Darte estos primeros días del mes de abril llegan a tus oídos chismes y murmuraciones. No te dejes impresionar por esas cosas ni incurras en el error de pedirle explicaciones injustamente a quien comparte tu vida, recuerda que existe una diferencia sutil entre una plática y una especie de interrogatorio tipo policía.

Salud

Durante este ciclo estás expuesto a las infecciones y a los problemas en la piel. No uses ninguna bañadera que no haya sido previamente limpiada a profundidad y ten mucha precaución si eres persona soltera con diferentes parejas, protégete adecuadamente.