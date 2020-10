Tauro - Jueves 15 de octubre del 2020: decídete por lo que te haga feliz

Pronóstico del día : no es necesario reclamarte por las cosas que dejaste pendientes hace algunos días, de ayer a hoy te sentirás con mucha vitalidad para poder decidir sobre aquello que probablemente tenías en duda.

AMOR El amor siempre sonríe, es cuestión de perspectiva, si bien no toda la vida has sido apegado al amor, ahora podría ser el momento.

Es cuestión de dar paso al tránsito de Virgo a Libra, pues ahora te podrías sentir con ganas de que una persona te llene de abrazos y te preste la atención que siempre has querido.

En determinado momento podrías sentirte invadido pero es solo porque no estás acostumbrado a que alguien más se preocupe por ti.

Podría ser no muy agradable, pero con seguridad desintoxicarás tu cuerpo y se sentirá mucho mejor después de un par de días. De otro modo puede ser agua de limón sin azúcar por las mañanas, tibia de preferencia.

Si bien no sabes qué hacer con tu dinero, ahora es momento de no tomar dicha decisión, puede esperar a mañana si con ello te sientes más tranquilo. La fortuna está disponible pero no es necesario forzar algo pues entonces entorpecerías el rumbo del éxito.