Tauro - Jueves 13 de agosto de 2020: la armonía llegó para quedarse, día de purificación

Al mencionar la palabra purificación, significa que liberas no sólo físicamente, también en pensamientos y situaciones que no son prósperas para ti hoy, la armonía se manifiesta en tu entorno lo que demostrará que te sientas agradecido.

Pronóstico del día : te has encontrado en algunas ocasiones al borde del estrés y la tensión, pero la lluvia, la carta y la luna, auguran junto con Géminis, que la calma reina en ti, probablemente estás observando que una persona importante tiene un logro que te llena de orgullo.

SALUD Soltarás ideas muy arraigadas en tu mente para poder comenzar a darle importancia a lo que tu cuerpo reclama, has experimentado un sentimiento de cambio inesperado y a veces presientes que tu cuerpo se encuentra con energía baja, pero en un día como el presente, recurres a un familiar para que puedas volver a entrar en equilibrio bajo su consejo.

DINERO

Por fin algo te hace convencerte que el no retomar una idea que implica gastar dinero, será una de las mejores decisiones del día, dejaras de aferrarte a lo que por evidencia no te ha dejado frutos. Eres perseverante, pero no siempre certero para darte cuenta que todo a lo que perseveras puede volverse una pérdida de energía.