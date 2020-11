Tauro - Jueves 12 de noviembre del 2020: sorpréndete con lo que emprendes

Podrías organizarte mejor para que te llenes de buenas vibraciones, si dejaste algunas cosas en plazo hoy la Luna te llena de buenas vibraciones para que atiendas lo que en su momento no pudiste.

Pronóstico del día : por múltiples razones, deberías estar haciendo caso a tu instinto, probablemente hay una serie de energías que no están en equilibrio y con ello la ansiedad podría descontrolar tus emociones.

Hoy Libra en su regencia, podría tener mayor sabiduría para ti, analiza lo que sea importante y lo que no, aléjalo de tus prioridades, pues posiblemente estés perdiendo el tiempo en ello.

Deja que fluya la energía, no estaría de más recibir halagos inesperados que te hagan sentir en bienestar, pues el día se presta para ello.

SALUD Buen momento para que comiences a quemar grasa de forma natural, estás en el mejor de los días para ello. Comienza por calentar agua, como un té, con el jugo de dos limones es suficiente para que en ayunas puedas liberar lo que tu cuerpo no necesita.

DINERO Y FORTUNA

Que no te incomoden los comentarios de los demás respecto a lo que debes o no hacer con tu dinero. Es posible que algunos estragos estuvieran deteniendo tu camino, pero no en este momento tan importante en el que el nueve se encuentra a tu favor.