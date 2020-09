Tauro - Jueves 1 de octubre del 2020: te recuperas de malas vibraciones

Pareciera que no, pero en realidad sí eres creyente de la energía pues te afecta fundamentalmente en las decisiones que tomas diariamente.

Has sentido que por alguna razón, tienes síntomas de enfermedades o malestares que no detectas. Es decir que probablemente una mala energía las haya provocado, pues has consultado a alguien que ve en ti un desequilibrio que pronto mejoras.