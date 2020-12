Tauro - Miércoles 30 de diciembre del 2020: sobre advertencia no hay engaño

A veces por querer hacer las cosas como deseas, pierdes un tanto juicio, quiere decir que no por mucho que pensaras, que todo estaría bien para ti, tendría que ser así. La vida de pronto te tiene sorpresas y por ello es que la Luna llena, sería lo suficientemente complaciente para que quitaras todas las piedras de tus zapatos y fueras más claro en lo que quieres.

Habrías luchado lo suficiente con tal de conseguir lo que considerarías importante para ti, por ello es que, a pesar del sacrificio, estarías plenamente convencido que las cosas tienen una mejoría repentina y que valdría la pena sentir que todo tiene una razón de ser. Para ello tendrías a la cuadratura entre Neptuno y Venus, que dejaría que todo aquello que no te acomode, se disperse para sentirte en calma.

AMOR Buscarías el momento y el espacio para que puedas coincidir con tu pareja, probablemente estos días hayan sido complicados, de tal manera que no hayas ajustado tus tiempos para pasarla de la mejor manera con ella. Posiblemente es la Luna llena la que te iluminaría de pronto, haciendo que todo tenga el equilibrio correcto.

SALUD Es momento de suplementos, vitaminas y minerales, que serían mejor acompañados de un buen consejero. Para ello, deberías ser mucho más precavido, recuerda que es momento de cambios y no por quererte sentir bien hagas las cosas mal y que puedan afectar tu salud.

TRABAJO

No te quedarías atrás, es probable que tuvieras que considerar el toparte de frente con alguien que no es muy grato a la vista, pero que, en definitiva, te haría ser más amable debido a que no eres quien para juzgar a nadie. Por ello es que dejarías que la Luna llena alejara, cualquier energía oculta, que te hiciera sentir mal ante algunos gestos con ella.