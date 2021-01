Tauro - Miércoles 27 de enero del 2021: comenzaría una de las mejores rachas de la semana

Básicamente te has sentido un tanto desorientado, pues a partir de ahora tendrías que tomar decisiones fuertes pero sabias. Comenzarías una nueva etapa, sin duda has hecho lo indispensable por hacer que la Luna creciente se siente buena para ti en cualquiera de sus formas.

Es posible que todo se arregle después de que por un tiempo estuvieras sintiendo que no se movía nada. Por ahora es la oposición entre la Luna y Venus, la que se siente fuerte y llena de emociones para que tomes las mejores decisiones para ti.

Pronóstico del día: a pesar de que te sientas de pronto desorientado, no tengas negatividad sobre lo que viene para ti. el futuro es incierto, pero si tienes la actitud correcta, no tendrías porque verlo de otra manera que no fuera positivo.