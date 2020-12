Tauro - Martes 15 de diciembre del 2020: el júbilo sería parte de este buen día

Tauro, a veces podrías presentir una serie de cosas para las cuales no querrías estar presente. Por ejemplo, ante problemáticas familiares que no te corresponden y que pertinentemente te podrían inmiscuir con la finalidad de apoyo. Como recomendación dejarías que la conjunción entre el Sol y Mercurio te aleje en definitiva de aquello que simplemente, no te toca.