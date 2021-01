Tauro - Martes 5 de enero del 2021: es un día lleno de depuración

Tauro, no sería difícil adivinar que cuando tienes un éxito, de pronto todo se vuelve en energía que quieres esparcir por todos lados, pero por una razón inesperada, de pronto todo se pone de cabeza para ti. En ese sentido dejarías que la Luna menguante te oriente como es debido. Habrías conseguido todo para que las cosas se vean en mejoría.

Se sumaría a ti la oportunidad de cambiar radicalmente todo lo que en el fondo te molesta. A partir de este momento, considerarías ejercer lo mejor de ti para que todo cambiase de forma súbita y llena de paz. A pesar de que todo sea complejo, no te vendría mal que hicieras de todo un poco para que la vida te llenase de divinidad. Con Libra a cargo, podrías lograrlo.



AMOR

Para este día, podrías haber sentido que las cosas no tendrían el sentido como lo has pensado, pero por una razón inexplicable es momento de valorar que tienes un par de personas que te ayudarían a motivarte como no lo habrías hecho antes. Es la Luna menguante la que probablemente tenga mucho que ver en ello.