Tauro - Martes 19 de enero del 2021: el temor al cambio, simplemente se iría como el viento

Tauro, por mucho tiempo has podido sentir que algunas cosas que manejas con habilidad no tendrían por qué cambiar. Pero posiblemente te habrías enfrascado en una zona de confort. Por el momento dejarías de ser poco flexible para que sientas que tienes posibilidades de tener cosas mucho más positivas con Aries en regencia.

Pronóstico del día: a veces cada quien ve lo que desea y no lo que es en realidad. Por ello suponer no es bueno, intenta cambiar de perspectiva teniendo los elementos necesarios para que en el futuro no pongas algunas cosas en contra. Con el sextil entre Mercurio y la Luna, podrías ver más claro lo que antes no.