Tauro - Martes 1 de diciembre del 2020: irías hacia adelante a pesar de que otros no creyeran en ti

Cuida algunos aspectos de tus palabras, posiblemente habrías estado bajo la influencia de quien menos pensaste y con ello, te recargarías de su energía que debes disipar. A pesar de que no te dieras cuenta, todo surgiría en mejoría para ti, si tan solo estuvieras sintiendo la energía del tránsito de Géminis a Cáncer. Siendo más sensible o noble.

Pronóstico del día: no permitas que nadie abuse de tu confianza, los días no son precisamente estables. De pronto las personas se pueden hacer interesantes contigo, pero no precisamente serían honestas. Hoy, el sextil entre Mercurio y Neptuno, te haría sentir que las cosas se pongan más tranquilas.