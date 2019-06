Tauro en junio de 2019: tu capacidad de asombro no tendrá límites

Este es el mes del solsticio y del cambio de estación y signo que te inspirará a tomar las riendas de tu vida en esos campos en los cuales las has descuidado. Durante la semana posterior al novilunio del día 3 vas a necesitar paciencia y calma a la hora de lidiar con parientes políticos que tratarán de entrometerse en tu vida para decirte cómo debes vivir tus relaciones amorosas, lo que les gusta y no les gusta. Tienes frente a ti todo un mes de oportunidades que no debes dejar pasar por alto ya que muchas de ellas no se repetirán.