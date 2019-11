Tauro en el mes de noviembre de 2019: te sentirás libre sentimentalmente, fuerte y decidido

Aquello que se malogró por un impulso emocional puede arreglarse nuevamente mediante una conversación sincera y amorosa. Inténtalo, cuando se ama hay que luchar para conservarlo porque el amor es una flor delicada que nos perfuma y regala su aroma y belleza, pero que si no se cuida y fortalece día a día con ternura, solicitud, respeto y cariño empieza a marchitarse y puede llegar a morir.

Amor Tienes muy agudizado tu sentido común y tu intuición y con esta combinación formidable contrarrestarás la emotividad y podrás decir lo que debes. Así no comprometerás una relación que se está materializando ya en tu panorama sentimental.

Salud

Serénate y no te compliques la vida con cuestiones que no puedes resolver porque al final terminarías enfermándote y causándote tú mismo problemas de salud que ahora no tienes.