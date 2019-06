Tauro – Domingo 9 de junio de 2019: tomarás importantes decisiones

Te sientes impulsado a dominar tu pareja pero con esa actitud la alejarías de tu lado. No es correcto tratar de controlar a los demás, taurano. Recapacita porque no te conviene nada. Descubres la mejor manera de terminar una relación que no te ayuda y gracias a una coyuntura casual tomas una resolución que implicará un giro de 90 grados en tu horizonte emocional. Terminarás felizmente una negociación o contrato que estaba pendiente y en cuestiones de dinero te sentirás más tranquilo, taurano.