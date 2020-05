Tauro – Domingo 31 de mayo de 2020: sabrás qué hacer en ese momento difícil

Se inicia un ciclo de encuentros felices con muy buen futuro. Si estás en el camino de una nueva relación no comentes con nadie lo que te sucede para no complicarte la vida con chismes y murmuraciones, o comparaciones que no tienen que ver con tu realidad. La influencia de la Luna en un signo que comparte tu regente, Venus, contribuye a que te sientas más seguro de ti mismo.