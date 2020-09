Tauro - Domingo 27 de septiembre del 2020: interpretas un asunto de manera incorrecta

Eres una persona que tiene la capacidad para saber con quién cuentas y con quien no, recuerda que por alguna razón te han bendecido con un sexto sentido que no te hará dudar. Cualquier temor que te haya paralizado, se disipa por fin para que continúes como caballo de hacienda hacia el triunfo.

Pronóstico del día : es precisamente la carta regente la que tiene la posibilidad, de despertar en ti, la persona fuerte que no se deja de nadie.

Has tenido una serie de pensamientos que hacen que dudes de todo lo que haces, sin saber de dónde proviene la emoción. Te imaginas un montón de posibilidades, pero solo al final del día es cuando obtienes respuesta para poner soluciones.

AMOR Por mucho que lo has intentado, la mayoría de tus relaciones amorosas han sido fallidas, piensas con constancia que existen algunos aspectos de tu personalidad, que difícilmente encajan con otros y que te alejan de los deseos sobre permanecer con una persona que no te juzgue y que vaya por el mismo sendero que conoces para encontrar la plenitud.

SALUD

Dentro de las recomendaciones del día, será importante que recuerdes que no debes dejar de comer verduras altas en fibra, también las leguminosas como la alfalfa, pues has luchado durante años con mantener una digestión adecuada, por ello no dejes de prestar atención a todo lo que pueda ayudarte, a pesar de que desconozcas si en realidad tendrá buenos resultados para ti.