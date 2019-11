Tauro – Domingo 24 de noviembre de 2019: una circunstancia insólita que cambiará tu vida amorosa

Estabas esperando algo, y surge lo que no pensabas, pero te alegra y determina un cambio significativo dentro de tu vida sentimental y familiar. La influencia lunar te vuelve soñador. Ten cuidado y no vayas a creerte cosas que solamente existen en tu imaginación, tanto en el amor como en la vida práctica pues Urano sigue retrógrado en tu signo y este domingo hay un trino de ese planeta con la Luna (120 grados de diferencia entre ambos).

Trabajo El trino de Urano con tu regente Venus, aunque es un aspecto favorable no puedes olvidar que ese planeta sigue retrógrado en tu signo. ¿Entonces? ¡Haz oídos sordos a los comentarios de gentes complicadas y negativas!

No te dejes llevar por las murmuraciones y disfruta tu domingo. Lo que vaya a suceder se realizará mañana lunes y por mucho que te preocupes no vas a resolver nada hoy, deja que todo transcurra fluyendo con la corriente de la vida y no te inquietes.