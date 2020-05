Tauro – Domingo 24 de mayo de 2020: efluvios positivos en tu vida íntima y familiar

Las influencias planetarias que te envuelven este domingo con el tránsito de la Luna por el signo canceriano en la vibración amorosa del seis tienden a volverte muy sensible y nostálgico.

Contarán contigo para un puesto importante de mucha responsabilidad. Inicialmente no va a representar muchas ganancias, pero con el tiempo se convertirá en una posición que te ayudará a elevar tu prestigio y economía, además la experiencia que adquirirás te ayudará mucho en el futuro.

No te dejes llevar por un impulso negativo, olvida y perdona, es mejor así. ¿Y si no tengo relación?, dirás. ¡No te preocupes, Tauro, en este ciclo, con tu regente Venus, retrógrado, es mejor así pues podrías empatarte con la persona equivocada.



Dinero y fortuna

Aunque es cierto que las condiciones ahora no son las mejores, tampoco son las peores, Tauro. No te impacientes si recibes alguna noticia desestabilizadora de la economía en estos días pues todo no es tan grave como aparenta.