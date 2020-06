Tauro – Domingo 21 de junio de 2020: darás un salto hacia la conquista de tu felicidad

El eclipse de este domingo combina su energía con la de tu regente Venus, retrógrado, pero Urano en tu signo directo y estos aspectos estarán revolucionando todo tu horóscopo y motivándote a que introduzcas ciertos cambios en tu estilo de vida, te ajustes y adaptes al medio y no a la inversa esperando que el medio se adapte a ti.

No es este un momento de rencores ni recriminaciones sino de vivir intensamente la vida. Se avecina una etapa que te conmoverá.

Amor Atrapa la dicha cuando llegue a tu lado como un ave amiga que se pose en tu hombro, pero no defraudes su entrega y confianza encerrándola en una jaula.

El amor no espera, Tauro, y cuando llega a tu vida tienes que atraparlo, pero si alguien no quiere seguir a tu lado, enséñale el camino para que no se pierda. Venus está retrógrado este día del eclipse y podrías juzgar mal a esa persona.