Tauro – Domingo 21 de abril de 2019: darás un salto cualitativo hacia tu prosperidad

Tu cálida personalidad, tu sensibilidad y ternura tauranas serán los factores que te colocarán en el corazón de esa persona que tanto quieres tener siempre a tu lado. Ha habido algunas interrupciones, pero lo mejor es que las has superado y las que surjan también las superarás puesto que ahora estás en un camino de realizaciones personales.

Amor

Si estás disfrutando una buena relación amorosa no la vayas a estropear con actitudes recelosas, de desconfianza o sospecha que en estos momentos podrían surgir debido a la acción de tu regente, Venus, en el signo de Aries, que es del elemento fuego. No des lugar a las malas interpretaciones. Si no tienes pareja procura emplear tu tiempo libre en actividades sociales con amigos que te harán sentir muy bien.