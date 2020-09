Tauro - Domingo 20 de septiembre del 2020: algunas acciones te están volviendo popular sin pedirlo

Intentas hacer todo lo que te place sin que te des cuenta de que vas dejando huella ante otros, quizá eres consciente de ello o lo estás haciendo por inercia. No importa cuál sea el caso, harás todo por sobresalir y ser popular ante otros.

Pronóstico del día : cuando la carta regente se pone en combinación con la Luna, para ti se generan buenos bríos, sobre todo, cuando tienes en tu mente la idea de sobresalir sin importar lo que otros piensen. Te vuelves determinante y alentador, por eso no debes sentirte abrumado cuando otros lo reconozcan.



AMOR

Te sentirás un gran conquistador y en realidad logras tu cometido, tuviste mucho tiempo para pensar si permanecerías en soledad o no, pero los días están haciendo que reconquistes a las personas, no solo como pareja, sino amistades o familiares que ya no eran importantes para ti.