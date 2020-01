Tauro – Domingo 19 de enero de 2020: la Luna en el elemento fuego activa tus recursos conquisadores

Amor Venus está en un signo intuitivo, taurano. Tu realidad es esta y debes proponerte disfrutarla intensamente sin esperar que sean otros los que te digan si debes o no debes ser feliz, lo que tienes o no tienes que hacer.

Puede ser una pequeña infección local, o algo que no sea necesariamente grave, pero si persiste, sal de dudas con un buen dermatólogo, taurano.



Trabajo

Concluirás exitosamente lo que hace días comenzaste y no habías podido terminar debido a las interrupciones. Debes proponerte una meta y no desviarte de la misma hasta que hayas concluido tu trabajo. Así no tendrás más dolores de cabeza al respecto en la semana laboral que se inicia mañana lunes.