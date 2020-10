Tauro - Domingo 18 de octubre del 2020: lograrás conectar tu energía con la tierra, para liberarte de ataduras

Quizá es buen momento para intervenir en un conflicto que de antaño te ha perseguido, quitándote toda esperanza de recuperar dinero, bien inmueble o algo material. No eches en saco roto algunos consejos que puedas recibir en el presente. Tu futuro en el día estará siendo influenciado por Escorpión pues su regencia te libera de malos pensamientos.

Pronóstico del día: al ser protagonista de tu buena energía, estarás posiblemente preparado para recibir lo que Mercurio retrógrado tiene como regencia día con día. De pronto has dudado de tus capacidades, pero hoy es diferente. Te darás cuenta que no solo eres consecuente, sino audaz y a través de ello no hay quien te detenga.