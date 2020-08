Tauro - Domingo 16 de agosto de 2020: te enfocarás en la abundancia pase lo que pase

AMOR Serás capaz de vencer tu propio hastío, el mundo hoy te llena de posibilidades para brindar amor, no necesariamente con detalles, pero sí con acciones.

SALUD Generalmente habías pensado que el mundo estaba contra ti, pero por increíble que parezca, todo se pone a tu favor para reconocer que no todo es de esa manera.

DINERO Cada pensamiento que has tenido sobre lo que le sucede a los demás respecto a ti, cambia, estas en el momento correcto para comprender que la energía te favorece y la abundancia está de tu lado, probablemente a través de una buena noticia, la oportunidad de un contrato, la liberación de un cheque o todo aquello que consideres importante.

TRABAJO Es el día idóneo para moverte, ya sea que decidas concluir tus labores en un lugar donde te sientes cansado de recibir malos tratos, el hecho de que requieras un trabajo no quiere decir que debas sufrir consecuencias que no son realmente las que te llevarán al éxito, por ello liberas tu mente y haces que tus mejores impulsos se pongan a favor de ti.