Tauro – Domingo 14 de abril de 2019: un regalo que no esperabas

Inicias un ciclo que está muy bien auspiciado astrológicamente por la doble influencia positiva de Mercurio y Venus en tu horóscopo a medida que se va acercando tu ciclo de cumpleaños. Estás fuertemente en sintonía con tus metas y ahora estás creando una especie de propulsión que te ayudará a conquistar lo que mereces y has siempre deseado realizar.

Nada podrá detenerte si actúas con confianza en ti mismo. Proponte dejar atrás las ataduras y actuar con la determinación y frescura que te caracteriza. No te dejes envolver por nada triste máxime durante estos días anteriores a tu ciclo de cumpleaños que estás viviendo.



Amor

El amor no conoce edad ni barreras y ahora te sientes en un estado romántico ideal para conquistar lo que anhelas. No te guíes por lo que otros te digan o comenten, sigue tus impulsos sentimentales y disfruta esta relación que es muy prometedora aunque no sea convencional.