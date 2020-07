Tauro – Domingo 12 de julio de 2020: Mercurio directo, una circunstancia insólita que cambiará tu vida amorosa

La influencia de los astros es positiva para ayudarte a entender mejor las circunstancias que te rodean, pero pueden causarte problemas si no canalizas tus emociones y respondes de forma impulsiva, una tendencia de este domingo con la Luna en Aries. Contrólate, Tauro.

El amor presenta un tono muy positivo dentro de tu realidad presente, pero recuerda canalizar esos ímpetus para no comprometer una relación.

S alud Aprovecha la energía dinámica de hoy domingo con el efluvio de la Luna. Mantén tus planes como sabes. No ocupes tu mente en cuestiones ajenas a tu salud pues este día es para descansar, desconectarte de tus problemas y hacer a tu paso lo que has deseado realizar durante la semana.



Trabajo

Aunque Mercurio acaba de entrar directo aún hay otros planetas retrógrados y debes ser muy prudente, Tauro. Este no es el momento de las precipitaciones sino de la prudencia ya que se presentarán situaciones novedosas que deberás enfrentar con decisión para no complicar tu semana laboral con lo que no puedes hacer en tiempo y forma.