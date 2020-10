Tauro - Domingo 1 de noviembre del 2020: dejarás actividades que no te rindan frutos

La regencia de Mercurio haría que todo se encuentre en mejor gracia para verte en un espejo y saber lo que debes hacer o no. Recurre de la mejor manera hacia quienes tengan experiencia sobre algún ámbito en el que no seas experto, solamente así podrías garantizar el éxito.

Ubicarías recientemente que la regencia de la Luna genera estragos que de pronto no son precisamente adecuados. Hay momentos en los que te sientes pleno y otros no, para ello estarías haciendo movimientos financieros principalmente para ser precavido y no tener la inseguridad sobre los pasos a dar en este día.