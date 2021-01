Tauro - Sábado 2 de enero del 2021: comprenderías el valor de lo que hacen otros

Seguramente algunos momentos de resistencia podrían surgir en ti, por ello es que tu actitud no ha sido la mejor durante los últimos días. Confía en que tienes mucho de donde hacer, pero si no cambias esa energía, la gente que te quiere podría irse. Es mejor que el tránsito de Leo a Virgo, te llene de satisfacción y no lo opuesto.