Tauro - Sábado 12 de diciembre del 2020: que el estrés sea ahora parte del pasado

Hay un mundo de posibilidades para cambiar y con ello, te sentirías pleno y en buen camino pues hasta ahora habrías probado de todo con tal de sentirte satisfecho en cualquier ámbito de tu vida. Por ello es fundamental que el tránsito de Escorpión a Sagitario, se vuelva una energía a tu favor y no lo contrario.

Si ya habrías probado una fórmula que te mantuviera estable, no la dejes solo por probar cosas nuevas que en teoría te harían bien, pero que desconoces del todo. En sí, tendrías mejores hábitos y rutinas, que te hicieran mejorar tu vida radicalmente.

Es un buen día, un buen momento, no dudes de ello y así es como la Luna menguante te ofrecería lo mejor de su energía para que salgas victorioso.

AMOR Las confrontaciones en general, son inevitables, si eres ser humano, constantemente es una de las cosas que te ponen a la expectativa y te harían dudar de lo que en realidad quieres o no para ti en el amor. La Luna menguante se llevaría cada aspecto negativo que este día intentara invadirte.

Experimenta con nuevos retos sin dejar de lado, que primero y antes que nada estaría tu salud de por medio. Si no encuentras negatividad, entonces proponte ser mucho más acertado con lo que quieres.

DINERO Y FORTUNA

Si te duele hacer algo, porque piensas que no sería redituable, es mejor detenerte y no hacerlo. Poner dicha energía en juego, haría que definitivamente no salieras victorioso, en la medida que pienses correctamente hacia la prosperidad, es como obtendrías dinero y fortuna, el número uno en regencia, estaría disponible par que salgas adelante.