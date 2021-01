Tauro - Jueves 14 de enero del 2021: la esperanza viene junto con un nuevo proyecto

A pesar de que se haya aplazado todo, no tendrías ninguna negatividad con todo lo que emprendas a partir de este momento. Hay una energía que podría ser descomunal y en ese sentido la Luna creciente sería la influencia correcta para que pudieras darte cuenta de que tienes mucho por hacer a pesar de lo caótico.

Las celebraciones han disminuido, pero no por ello detendrías el festejar por tu propia cuenta que algunas cosas comienzan a ser mucho más recurrentes y constantes para que logres esos objetivos que tanto quieres. Por ello es que Acuario es una de las mejores energías, haciendo que, por mucho, todo tenga equilibrio.

Pronóstico del día: después de cometer algunos tropiezos, definitivamente has aprendido de forma estoica y sin necesidad de pensar en cómo has hecho para lograr lo que hoy te vendría bien para no regresar a esos errores.