Tauro - Domingo 27 de diciembre del 2020: que tus sueños solo sean el principio de tu grandeza

Por una razón insospechada, estarías siendo más coherente con lo que haces y con lo que dices, no quiere decir que anteriormente fueras incapaz, el punto es que te costaba trabajo por algunas emociones encontradas. Para ello tendrías a Géminis de tu lado, que sería la fuerza suficiente para que hagas lo que te corresponde ascendiendo hacia la plenitud.

La locura no siempre debería ser símbolo de energías oscuras, por el momento, sería lo mejor que podría pasarte, sobre todo porque cuando una idea yace en tu mente, no habría poder humano que te quite la energía para salir avante. Para ello tendrías a la conjunción entre Saturno y Júpiter, que sin duda tiene toda la fortaleza para ti.