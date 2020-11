Tauro - Miércoles 25 de noviembre del 2020: es momento de compartir

Podrías llegar a ser más generoso que antes, a pesar de que la crisis te haya tumbado algunas cuestiones económicas y no te sientas lo suficientemente valiente como para afrontar lo que es debido. Es un día donde seguramente, si solo tuvieras un pedazo de pan, lo compartirías con quien te mueve el corazón. Gracias a la Luna que te mueve emociones a profundidad.

Pronóstico del día : considérate una buena persona, has hecho varias cosas en el transcurso de tu vida. Que posiblemente te harían sentir que tienes a disposición una buena energía sin duda. Ahora con la conjunción entre la Luna y Marte, deja que todo sea mucho más armonioso, de ser posible solo déjate llevar.

SALUD Asume tu responsabilidad sobre tu salud. No dejes que los estragos del mañana, sean aquellos que mermen tu presente. Quiere decir que por dejar todo a plazos, podrías deteriorar tu salud.

Asegúrate de ser más consecuente que antes y no permitas que la gente te quite la idea de cambiar tu manera de vivir, solo por cumplir con fiestas o comidas que no te ayudarían a mantener un régimen.