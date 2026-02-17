Horóscopo Chino Signos del zodiaco chinos, ¿qué signo eres por tu año de nacimiento y cómo es tu personalidad? Descubre cuál es tu horóscopo chino por tu año de nacimiento y cómo te afectará la llegada del Año del Caballo de Fuego.

Video Recomendaciones para el Año Nuevo Chino 2026: atrae la abundancia a tu vida

Este 17 de febrero de 2026 inicia el Año del Caballo de Fuego y junto con el eclipse solar anual en Acuario. El nuevo añot trae cambios importantes para todos los signos del horóscopo chino y occidental.

Te decimos a qué signo del zodiaco chino perteneces por tu año de nacimiento:

Rata (si naciste en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996)

Búfalo (si naciste en los años 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997)

Tigre (si naciste en los años 1938, 1950, 1951, 1962, 1974, 1986, 1998)

Conejo (si naciste en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999)

Dragón (si naciste en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)

Serpiente (si naciste en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001)

Caballo (si naciste en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

Cabra (si naciste en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)

Mono (si naciste en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Gallo (si naciste en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Perro (si naciste en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Cerdo (si naciste en los años 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

¿Qué signo del zodíaco chino será afortunado en el Año del Caballo de Fuego?

Las personas más beneficiadas por el Año del Caballo de Fuego serán las nacidas bajo el signo de la cabra, según explicó a Today la experta en feng shui Anjie Cho.

Cho recomienda llevar un amuleto de cabra y buscar estar junto a personas que nacieron bajo el signo de la cabra.

¿Qué signos del zodíaco chino tendrán dificultades en el Año del Caballo de Fuego?