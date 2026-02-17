Horóscopo Chino Año del Caballo de Fuego inicia HOY: ¿cómo te afecta según tu signo zodiacal? Este martes inicia el Año del Caballo de Fuego en el horóscopo chino. Te decimos cómo te afecta por tu signo zodiacal chino y occidental.

Este 17 de febrero de 2026 inicia el Año del Caballo de Fuego y, por primera vez en 60 años, su llegada coincide con el eclipse solar anual en Acuario.

Este ciclo, que se extenderá hasta el 6 de febrero de 2027, promete un cambio radical de ritmo tras la sutileza del año de la serpiente, según explicó la experta en feng shui y arquitecta Anjie Cho a Today.

La astrología china se compone de 12 signos representados por animales y cinco elementos: agua, madera, fuego, tierra y metal.

¿Qué personalidad tienen los que nacieron en el Año del Caballo de Fuego?

Quienes nacieron bajo el signo del caballo son directos, fuertes, poderosos, motivados, seguros elegantes y enérgicos. "Decimos que quienes nacieron en el año del caballo corren sin parar. Tienen la capacidad de hacerlo. Y eso les llena de alegría", explica la especialista.

Sobre lo que les espera en el Año del Caballo de Fuego, afirmó: "Las cosas saldrán a la superficie. Tendremos más claridad. Podremos ver más. Eso, junto con la energía directa del caballo, es una combinación poderosa".

¿Cómo afectará a todos el Año del Caballo de Fuego?

A diferencia de la serpiente, que se mueve de forma sinuosa e indirecta, el caballo es directo y solo sabe avanzar. Según la experta en feng shui Anjie Cho, esta combinación es particularmente explosiva porque el caballo ya posee una naturaleza de fuego, lo que hace que este año la energía sea "extrema".

"Las cosas saldrán a la superficie. Tendremos más claridad y la capacidad de ver más", afirma Cho, quien compara la energía de este periodo con la de un "pura sangre joven".

El reto: ¿Montar o ser arrastrado?

El principal desafío para el colectivo será gestionar este impulso arrollador. es fácil caer en el agotamiento (burnout) debido a la intensidad del "fuego". La recomendación de los expertos es aprovechar la energía de forma consciente, ya sea caminando junto a ella o usándola para cruzar metas personales, en lugar de dejarse arrastrar por el caos.

Además, se destaca un cambio en la dinámica social: el caballo, a pesar de su independencia, busca la compañía, por lo que 2026 será un año para buscar el apoyo de la comunidad en lugar de intentar hacerlo todo solo.

¿Qué signos que tendran años difíciles por el Caballo de Fuego?

Los nacidos en el año del buey, la rata y el caballo serán los que enfrentarán años más difíciles con la llegada del Año del Caballo de Fuego.

“No va a ser fácil, porque es casi como si finalmente te vieras en el espejo, es la invitación a empezar a mirarte a ti mismo”, explica Cho.

¿Qué signos tendrán años afortunados por el Caballo de Fuego?

El signo que se verán beneficiados con el Año del Caballo de Fuego serán los que nacieron bajo el signo de la cabra. Por esta razón, la especialista recomienda llevar un amuleto de cabra y buscar estar junto a personas que nacieron bajo este signo.

El impacto del Año del Caballo de Fuego en signos occidentales

Aries: Te encuentras en una encrucijada hacia la independencia donde deberás ser más estructurado y defender tus convicciones. La clave será elegir tus propias necesidades por encima de las expectativas de los demás.

Tauro: Es un periodo para sanar patrones del pasado y resolver dramas en tus relaciones. Podrás alcanzar tu autonomía personal sin tener que abandonar tus vínculos afectivos.

Géminis: Te enfocarás en el amor y las amistades, aunque la influencia de Mercurio retrógrado te hará reflexionar sobre relaciones antiguas. Te tomará tiempo decidir con quién deseas seguir adelante.

Cáncer: Te sientes abrumado por las responsabilidades familiares y financieras. Es momento de analizar quiénes a tu alrededor pueden aportar más madurez y apoyo económico.

Leo: El enfoque está en combinar el amor con la prosperidad económica, ya sea iniciando negocios familiares o mudándote en pareja para mejorar la calidad de vida.

Virgo: Tras años de esfuerzo, es hora de recibir aprecio y recompensas. Un despertar espiritual y confiar en tu intuición te permitirán llevar tus talentos al siguiente nivel.

Libra: Las relaciones se fortalecerán a través de la creatividad y proyectos artísticos conjuntos. La clave para superar los desafíos del mes será realizar actividades emocionantes en pareja.

Escorpión: Se requiere vigilancia financiera extrema y control de gastos impulsivos. El ahorro y la inversión adecuada serán tus temas centrales durante este ciclo y el próximo año.

Sagitario: La conexión con la naturaleza y la espiritualidad te llevará a conocer a alguien especial. Ten paciencia si te sientes solo, pues estás en el camino correcto para encontrar a alguien afín.

Capricornio: Este año debes confiar en las vibraciones cósmicas y cambiar tus gustos en el amor. Identificar lo que no quieres en una relación te ayudará a encontrar tu destino.

Acuario: Es momento de abandonar ideas preconcebidas sobre el amor y enfrentar lecciones importantes en tus relaciones largas. La verdad revelada fortalecerá tus vínculos actuales.