Sagitario – Viernes 5 de julio de 2019: pondrás punto final a cierta situación confusa

Como sabes, tu signo sagitariano en estos momentos está bajo el efluvio cósmico de tu regente, Júpiter, retrógrado. Aunque te parezca que las cosas a tu alrededor están confusas, lo cierto es que no es así pues podrás sacar adelante tu vida sentimental con una palabra de aliento.

Amor Habla, comunícate, di lo que llevas en tu corazón. Tus palabras no caerán en el vacío y te corresponderán felizmente. Lo mejor ocurre en unos días cuando descubres el amor en quien pensaste era solamente un amigo o una aventura. Tu mundo interior se está revitalizando de una forma intensa y romántica.

Salud Se aumentan tus facultades naturales para la regeneración y curación. Escucha la voz de tu intuición y no cometas imprudencias porque si mantienes un buen ritmo no tendrás problemas, combina siempre el descanso con la actividad física, la buena alimentación con el reposo.

Trabajo

Si se presenta una situación confusa en el lugar donde estés trabajando no lo tomes como algo definitivo o personal sino simplemente analízalo y no reacciones de manera desproporcionada porque no te conviene.