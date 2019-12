Sagitario – Viernes 27 de diciembre de 2019: no te impacientes, todo llegará

En otro orden de cosas las cuestiones laborales y económicas están bien auspiciadas aunque notarás cierto tono lento en una gestión que pensabas ya estaría resuelta para esta fecha. No te inquietes, todo se solucionará oportunamente.

Amor Descubres muchas cosas interesantes dentro de ti mismo. Si tienes pareja, cuídala, si no la tienes, no te desesperes tratando de establecer compromisos que pueden complicarse después y chocar con tu temperamento independiente y libre.

Salud Vas a escuchar cierta noticia que puede inquietarte. No te desalientes ni sugestiones puesto que muchas cosas que ahora llegan a tus oídos son solamente rumores. Si le das entrada a todo, te afectarías tus nervios y por tanto tendría repercusiones negativas en tu salud.

Trabajo Generalmente las cosas no son ni buenas ni malas sino que tendemos a clasificarlas según nuestra escala de valores, y en este fin de semana las circunstancias asociadas a tu vida laboral caen dentro de esa gama. Por eso, antes de aceptar una oferta o proposición nueva analízala bien.



Dinero y fortuna

Hay dinero en camino, sobre todo en cuestiones asociadas con juegos lícitos, el azar y las rifas y sorteos. No te inquietes si no recibes inmediatamente ese pago atrasado ya que en pocos días lo tendrás en tus manos. Se avecinan buenos momentos económicos en tu horóscopo.



Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu sentido del humor, tu auto confianza y entusiasmo tu seguridad en ti mismo.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Sagitario: no tomar medidas preventivas frente a un posible problema económico que te están anunciando.

¿Qué debo evitar?: dejarte envolver por comentarios de personas negativas.