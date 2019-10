Sagitario – Viernes 25 de octubre de 2019: un detalle inesperado que te emocionará

Con las dos cuadraturas de Júpiter, tu regente, y el planeta Neptuno y la Luna surgen escenarios totalmente insólitos. Te encontrarás con personas que no se caracterizan por su sensibilidad o tacto social y su manera de reaccionar puede molestarte ya que va contra tus principios, tómalo deportivamente, al mejor estilo sagitariano.

Amor

Cuida mucho no involucrar a tus ex cónyuges en un contexto que podría causar tensiones emocionales en estos momentos y que no te conviene pues las puertas del amor se están abriendo en tu corazón y debes atravesar por ellas de forma tranquila y límpida. Evita las comparaciones y traer al presente situaciones pasadas ya superadas.