Sagitario – Viernes 24 de julio de 2020: todo lo que te propongas lo lograrás

En este ciclo tu mundo emocional se fortalece y tu intuición se agudiza. Presta más atención a los mensajes ocultos de tu cuerpo y no tendrás dificultades, se avecinan momentos de mucho trabajo, responsabilidad y dinero, por tanto, vete preparando desde ahora y todo lo podrás realizar exitosamente.

Salud Posees una buena facultad regenerativa en tu organismo, pero debes ayudar a tu cuerpo y no introducir sustancias tóxicas en tu sistema pues ahora estás muy sensible.

Frase del día: no te alegres por los aplausos que recibas hasta que no sepas de qué lado vienen.



Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego.

La relación más tensa: tiendes a tener discusiones o malentendidos con nativos del signo Cáncer o Virgo.

Tu compatibilidad actual: hay armonía con los demás elementos de fuego y de aire, particularmente Aries y Acuario.

Si estás soltero o soltera: te estarás preparando mentalmente para un encuentro con alguien que desde hace tiempo no puedes sacar de tu mente.